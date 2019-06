Abre hoje a mostra Comodato Masp – Landmann / Têxteis Pré-Colombianos. No Masp.

Começa hoje, exposição O Estranho e o Raro, de Mario Cravo Neto. Na Galeria Millan.

Jackie Shor lança livro inspirado no desenho Os Chocolix. Sábado, na Livraria da Vila da Alameda Lorena.

Flávio Paiva lança o livro Código Aberto – Autobiografia Colaborativa. Sábado, no Espaço Cortez.

Único representante do Brasil no Conselho Internacional do Teatro Real de Madri, Marcos Arbaitman embarca hoje com sua esposa Bete Arbaitman para a festa de 200 anos da instituição.