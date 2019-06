Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministro-secretário de Bolsonaro, aceitou convite do Lide para participar de almoço-debate no dia 17. No Grand Hyatt/SP.

Acontece, segunda, o lançamento do livro TV Cultura 50 Anos. No MIS.

Ministério da Cidadania e a CIP pilotam hoje o evento Ticun – Virada Cultural Judaica.

A posse do novo presidente da Associação Paulista Viva, Livio Giosa, é quinta, mas seu primeiro ato acontece hoje. A doação, à PM, da primeira de 30 bikes para ronda na avenida.