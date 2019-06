O Célia Helena Centro de Artes e Educação lança, hoje, seu canal no YouTube.

Abre hoje mostra de Fabricio Lopez na Galeria Marilia Razuk, no Itaim Bibi.

Oscar Segall recebe convidados para a abertura do Beach Garden da Praia da Grama, na Casa Bossa Nova Sotheby’s.

Acontece hoje, o lançamento da coleção Cerrado. Na Pinga, nos Jardins.

Ricardo Diniz, vice-presidente do Bank of America Merrill Lynch Brasil, é o novo presidente do conselho de governança do Instituto Millenium. Sucede a Gustavo Franco, que ocupou o cargo pelos últimos seis anos.