Estreia, sexta-feira, a peça Merlin e Arthur – Um Sonho de Liberdade. No teatro Shopping Frei Caneca.

Marly e Stephanie Skok, da Gaggenau, armam almoço para celebrar a entrada de Andrea Conti no mercado de… Dubai.

Hoje, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva.

Alice Ferraz se une ao time de Mentores da Polimoda e dará aula no curso de pós-graduação em Fashion Marketing and Communications. Durante os próximos nove meses, a fundadora da Fhits e empresária de moda desembarca mensalmente em Florença, para imersão no universo digital.