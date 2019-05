O cantor Pedro Mariano faz o show Piano e Voz. Hoje, no Teatro Porto Seguro.

Silvia Furmanovich arma almoço para apresentar sua coleção. Hoje, no Pavilhão japonês do Parque do Ibirapuera.

Kura e Iguatemi pilotam almoço com direito a visita na exposição de Ernesto Neto. Hoje, na Pinacoteca do Estado.

A Monte Carlo apresenta sua nova coleção. Hoje, no restaurante Tuju.

Drauzio Varella fala sobre o uso da cannabis. Terça, na matilha Cultural.

E a Musicalize conseguiu pôster autografado por… Ed Sheeran, durante sua passagem pelo Brasil, que será sorteado, sendo o dinheiro revertido para a Sociedade Viva Cazuza.