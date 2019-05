Ebe Reale, da Academia Paulista de História, lança hoje Pauliceia Melindrosa, sobre a vida em SP nos anos 20. No Museu da Casa Brasileira.

Deltan Dallagnoll, Luiz Felipe Pondé e Sidnei Oliveira falam hoje no Encontro de Cidadania. No auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão.

O Blue Note apresenta Tulipa Ruiz. Hoje, no Conjunto Nacional.

A Estação Pinacoteca amanhece hoje de cara nova. Com paisagismo de Felippe Crescenti, terá 11 pitangueiras e balcão de sete metros para recepção, loja e cafeteria.