Acontece hoje, o debate sobre Subjetividade e Aprendizagem Escolar, no Auditório Escola de Aplicação FEUSP.

O espetáculo 5 x Comédia estreia temporada popular. Hoje, no Teatro Shopping Frei Caneca.

O Itaú Cultural recebe, hoje, Antonio Nóbrega para a estreia da temporada de Rima.

A Grin e a Yellow promovem hoje o 1.º Summit Grow de Segurança e Convivência na Micromobilidade. No Memorial da América Latina.

A Companhia das Letras, o Instituto Brasil-Israel e a Casa do Povo realizam, amanhã, homenagem a Amós Oz. Com debates, lançamentos de livros inéditos e exibição do filme De Amor e Trevas.