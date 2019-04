Antonio Claudio Mariz de Oliveira participa de reunião-almoço do IASP. Amanhã, no Hotel Intercontinental.

Começa dia 2 o curso Precisamos Falar sobre Israel e Palestina. Do Instituto Brasil-Israel. No Centro Cultural b_arco.

Os Doutores da Alegria recebem hoje o ex-secretário José Roberto Sadek para debater Financiamento Público da Cultura. Em Pinheiros.

Marcos Troyjo lança o portal Ombudsman de Investimentos Diretos. Hoje, no Renaissance.

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados debate hoje, em audiência pública… a criminalização do funk. Entre os convidados, além de especialistas, o artista MC Leonardo e Raul Santiago, líder do Morro do Alemão, no Rio.