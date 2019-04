Sergio Moro viajou domingo em classe executiva da TAP, com três seguranças, rumo a Lisboa. Para debate em seminário sobre Justiça organizado por Gilmar Mendes.

Rogério Fasano brinda, hoje, os 20 anos do Baretto, com lançamento de uma nova edição do Corriere.

Lilly Sarti e Lenny Niemeyer armam comemoração pós-desfiles. Hoje, no Auroras.

Maria Helena Cabral mostra sua coleção de outono. Amanhã, nos Jardins.

É hoje o lançamento do livro Mano Véio – biografia do radialista Amorim Filho. Na Livraria da Vila da Lorena.