Fabio Seixas lança, em maio, o Educadeiras – plataforma ocupa cadeiras vazias de cursos privados em vagas para comunidades periféricas.

Paulo Klein e Ananda Seidl conversam sobre arte contemporânea. Amanhã, no Espacio Uruguay.

A Orquestra Sinfônica Municipal de SP, o Coral Paulistano e o Coro Lírico tocam sexta-feira, no Municipal.

Começa amanhã, em Brasília, o Movimento Internacional de Dança. Com abertura do paulistano Eduardo Fukushima.

O Museu Nacional do Rio não está só. Em Paris, o diretor do Institut Nacional du Patrimoine, Jean-Michel Leniaud, disse que “o que aconteceu (com a Notre-Dame, em Paris) se deu por falta de manutenção e de cuidado diário”.