Joaquim Levy, do BNDES, é o convidado do Lide para almoço debate. Segunda-feira, no Grand Hyatt.

É hoje o lançamento do livro Consequencialismo no Poder Judiciário, cujos coordenadores são Ives Gandra, José Renato Nalini e Gabriel Chalita. Na Livraria da Vila da Lorena.

O músico Pedro Luís homenageia Luiz Melodia. Hoje, na Casa de Francisca.

Estreia hoje espetáculo Uma Noite em Buenos Aires. No Tom Brasil.

O longa A Lista de Schindler, de Steven Spielberg, recebe homenagem pelos seus 25 anos e volta aos cinemas brasileiros com cópia remasterizada a partir de 1º de maio.