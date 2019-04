É hoje a estreia do espetáculo Lord Of The Dance. No Ginásio do Ibirapuera.

Eliana Pittman faz show no palco do Café Society. Hoje, no Itaim Bibi.

Heloísa Périssé e Maria Clara Gueiros estreiam a comédia Loloucas. Hoje, no Teatro Raul Cortez.

Abre amanhã a exposição Pantanal Serra do Amolar, com fotos de Sebastião Salgado e Araquém Alcântara. Na Galeria Roberto Camasmie.

Com curadoria de Baba Vacaro, a dpot abre em Milão a mostra de móveis de designers brasileiros, Geometria Poética. Terça-feira, no Ventura Centrale.