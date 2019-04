Após dois anos de pesquisa, o Santinho exibe, na Sp-arte, novo projeto do designer Luis Fronterotta. O novo clima aprovado pela chef Morena Leite será reproduzido em todos os restaurantes Santinho, inclusive o Capim Santo.

Tom Zé faz show de seu primeiro disco. Hoje, no CCSP.

O Instagram comanda a mostra “Corpos Livres”, de Bob Wolfenson. Hoje, no Instituto Tomie Ohtake.

Dado interessante: a maioria parte das empresas participantes da Bienal do Livro do Rio é de São Paulo: 58%. Somente 32% são do Rio e o restante de outros Estados.