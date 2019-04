A Compañia Antonio Gades apresenta o espetáculo Carmen. Hoje, no Teatro Bradesco.

Acontece hoje mais uma edição do Food Forum. No Teatro Santander.

O Masp faz abertura das exposições Tarsila Popular e Lina Bo Bardi: Habitat. Amanhã.

Enock Sacramento e Ananda Seidl conversam sobre arte contemporânea e processo criativo, em torno da mostra Tropikus, no Espacio Uruguay.

Depois do Museu do Holocausto, Bolsonaro participou ontem da cerimônia de plantio de uma oliveira no Bosque das Nações, do KKL, em Jerusalém. E afirmou que sua árvore iria crescer mais do que a de Lula, que também plantou uma muda ali, em 2010.