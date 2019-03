Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Luís Roberto Barroso e Cristina Pinotti discutem as operações Lava Jato e Mãos Limpas diante de plateia de convidados. Segunda, no auditório do Estadão.

Jarbas Homem de Mello, Tiago Abravanel e Saulo Vasconcelos gravam Cultura, o Musical. Hoje, no Teatro Franco Zampari.

Renato de Mello Jorge Silveira toma posse como presidente o IASP. Segunda, no Largo São Francisco.

Eromar Bomfim lança o livro O Língua. Hoje, na Livraria da Vila da Fradique.

Marilia Razuk recebe em sua galeria exposições de Julio Plaza e Nelson Leirner. E no Condo SP, mostras de Lisetta Carmi e Amalia Pica. Hoje.

Pedro Venceslau estreia o programa Pedro em Série, sobre seriados na TV. Segunda, na Rádio Eldorado.

Wanderley Nunes fechou com a TV Record. Vai cuidar do elenco do jornalismo.