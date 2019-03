É hoje a abertura da mostra Marc Ferrez: território e imagem. No Instituto Moreira Salles, na Av. Paulista.

O livro Mina de Amor, de Paulo Marinho, será lançado, terça, na Livraria da Vila da Fradique.

João Doria e o secretário de cultura Sérgio Sá Leitão participam, hoje, de encontro para apresentação do projeto de restauração do Museu Paulista (Museu do Ipiranga) e captação de patrocinadores para as obras.