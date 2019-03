O Friedman ao qual se referiu a coluna ontem, não é o Thomas e sim Milton, Prêmio Nobel de Economia.

Ananda Seidl abre exposição hoje. No Espacio Uruguay.

É hoje o lançamento do e-book Interações de Gênero nas Salas de Aula da Faculdade de Direito da USP.

A Fundação Cultural Exército Brasileiro comemora 19 anos com apresentação da Banda Sinfônica do Exército e jantar oferecido por Marcos Arbaitman. Hoje, no Comando Militar do Sudeste, no Ibirapuera.