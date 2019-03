Morena Leite convida Carol Teixeira para ministrar a aula A Potência Feminina sob o Olhar Tântrico. Quarta, no Capim Santo.

A Orquestra Sinfônica Municipal abre sua temporada de concertos com regência do maestro Roberto Minczuk. Hoje, no Municipal.

Michael Muller mostra sua primeira individual no Brasil. Amanhã, na galeria Gravura Brasileira.

Fabiana Cozza faz show, hoje, no Teatro Décio de Almeida Prado.

Lorena Campos lança linha de óculos em parceria com Sean Paul.