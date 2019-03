Acontece, segunda, o lançamento do livro Clínica em Trânsito, escrito pela equipe de acompanhamento terapêutico do Instituto A Casa e organizado por Cristiana Gerab, Márcia Fares e Tomás Bonomi. No Bar Balcão.

O presidente da LVMH para América Latina, Caribe e África, Davide Marcovitch, recebe dia 14 o título de oficial da Ordem Nacional da Legião de Honra da França. Na Residência da França-SP.

Interinos: Gabriel Manzano, Marcela Paes, Marilia Neustein e Paula Reverbel.