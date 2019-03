Marcelo Knopfelmacher recebe, dia 18, o Colar do Mérito Judiciário Militar, no auditório do Tribunal de Justiça Militar.

A Egon Zehnder promove debate sobre liderança feminina, com a participação de Paola Carosella e da deputada Tábata Amaral. Dia 11, no Restaurante Cantaloup.

Abre, dia 10, a exposição Cine Mu(n)do, de Sergio Poroger com curadoria do Bob Wolfenson. Na Estação Luz do Metrô.

O Instituto Martius-Staden, em parceria com a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, da USP, abre a exposição itinerante Viagem de Spix e Martius pelo Brasil. Dia 11, na própria biblioteca, na USP