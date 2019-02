O Cidade Matarazzo é um dos cinco finalistas do prêmio da Mipim,– maior feira do setor imobiliário do mundo. Categoria? “Best Futura Project”.

Ricardo Semler recebe Jennifer Groff, phd em educação pelo MIT para o evento Lumiar Exponential. Hoje, naunidade paulista da Lumiar Educação.

Diogo Nogueira vai fazer uma verdadeira maratona no carnaval. Fará seis showss para se apresentar do Rio Grande do Sul a Fortaleza, passando por SP, onde cantará no camarote de Zeca.

O Clube Harmonia, nos Jardins, reabriu ontem. O eucalipto que ameaça cair será retirado em breve.