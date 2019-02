Josmar Jozino lança Meio Que em Off, contando bastidores do jornalismo, pela editora Letras do Brasil. Hoje, na Cervejaria Central.

O Instituto Rubens Barrichello faz encontro beneficente, no restaurante Cutello. Hoje, nos Jardins.

O Itaú Cultural exibe o documentário Inezita, de Helio Goldsztejn Hoje.

Começa hoje a mostra Ruy Ohtake: a Produção do Espaço. No Museu da Casa Brasileira.

O clube Harmonia fechou suas portas sexta-feira por causa de um eucalipto que poderia cair. Ontem, a normalidade voltou após a remoção da árvore.