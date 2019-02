Claudio Edinger lança o livro História da Fotografia Autoral e a Pintura Moderna. Hoje, na Galeria Lume.

Nelson Ayres e Ricardo Herz se apresentam, hoje, no JazzB. No Centro.

Maria Fernanda Cândido, Zuza Homem de Mello, Ana Maria Diniz, Marcelo Tas, Eduardo Mufarej e Celso Loducca são alguns curadores confirmados pela Casa do Saber para criar o projeto Trilhas do Conhecimento. É um pacote de cinco temas que a Casa vai abordar ao longo do ano.

É hoje o lançamento do livro Pais!!! Onde Foi Que acertei? Organizado por Ligia Bonini e Denise Maia. Na Gansaral – Casa de Cultura.

Marco Luque apresenta seu espetáculo Tamo Junto. Amanhã, no Teatro Frei Caneca.