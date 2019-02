Alexandre Birman lança hoje o projeto Schutz Unlock your city com Facundo Guerra, Gleeson Paulino e Yasmine Sterea. No Terraço Itália

Reestreia, amanhã, no Teatro Cemitério dos Automóveis, a peça Tudo que dói, de Mario Bortolotto. No Centro.

Acontece hoje e amanhã o Mix Up Especial, organizado, entre outras, por Vivi Mascaro e Malu Moura Andrade. Na Euroart.

Priscila Borgonovi abre, hoje, as portas de seu bar, Periquita. Nos Jardins.

Celso Lafer e Oscar Vilhena Vieira dão hoje aula sobre Direitos Humanos, na FGV Direito SP, abrindo o ano letivo da graduação.