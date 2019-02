O Boticário abre amanhã, sua primeira loja em Dubai. Mais precisamente no Dubai Mall.

Paulo Ricardo apresenta seu show Sex on the Beach. Hoje, no Teatro J. Safra.

O escritório Leblon Equities comemorou 10 anos anteontem.

Abre hoje a exposição Enfim, os Imperadores, de Marina Klink. No Pátio Victor Malzoni.

Já está nas plataformas digitais do Selo Matilha a Mixtape Vol. 2, que comemora os 10 anos do Centro Multicultural.