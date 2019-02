A cineasta Claudia Priscila é uma das convidadas do curso Documentário para Cinema e TV que Deborah Osborn e Flavia Guerra ministram no Centro Cultural Barco. A partir de segunda.

Elba Ramalho apresenta o show O Ouro do Pó da Estrada. Hoje, no Sesc Pinheiros.

Eliane Giardini e Antônio Gonzales estreiam, hoje, o espetáculo Peça de Casamento. No Teatro do Sesc Santana.

Vai de hoje a domingo, a Feira na Rosenbaum. No Shopping Lar Center.

É amanhã o show de Zé Ramalho & Banda Z. No Tom Brasil.

As mostras Geórgia Kyriakakis: Seca e Através, do artista Marco Giannotti, abrem hoje. Na Galeria Raquel Arnaud, na Vila Madalena.

Roberto Duailibi almoçou ontem no Einstein com… o porta-voz de Bolsonaro, general Rego Barros.