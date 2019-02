A política e a literatura de Jorge Amado serão tema da conversa entre Josélia Aguiar, Marie Esther Maciel e Julio Pimentel Pinto. Hoje, na Tapera Taperá.

Henrique Meirelles encontra investidores, hoje, na sede da XP Investimentos.

Mansueto de Almeida, Zeina Latif e Bolívar Lamounier, mais CEOs e empresários debatem o novo governo. Hoje, na AmCham.

Fernando Nosé e Gustavo Jarreta de Castro abrem loja da Zeiss Vision Center. Hoje, no Itaim Bibi.

Acontece, sábado, a Calor Feira de Alimentação Artesanal. Na Vila Madalena.

Stacey Cunningham, presidente da bolsa de NY, palestra no Brazilian Investment Forum do LIDE, dia 15 de maio. Trata-se da primeira mulher no posto em 226 anos da instituição.