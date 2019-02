Cláudio Carvalho, ex-secretário de Doria na prefeitura, vai presidir o conselho de administração da Cetesb.

Paulo Sotero, do Brazil Institute do Woodrow Wilson International Center, fala hoje no Cebri, no Rio, sobre “Os limites do céu nas relações Brasil-EUA”.

Maria Prata media talk com CEO’s da Vitacon, Easy Taxi, Rappi e Christian Barbosa. Hoje, no MIS.

Circula, na Internet, interessante explicação para os 82 votos no Senado quando se manifestaram só 81 parlamentares: votaram, simultaneamente, o velho e o novo Renan.