Wanda Sá, Marcos Valle e Roberto Menescal fazem show em homenagem aos 60 anos da Bossa Nova. Hoje, no Sesc 24 de Maio.

Começam hoje , no Obelisco do Ibirapuera, as comemorações dos 465 anos de São Paulo. Com palestras, poesias e homenagens promovidas pela Associação Comercial, a Academia Paulista de História, os Veteranos de 32 e o Instituto de Engenharia, entre outros.