É hoje a abertura da exposição do coletivo Atelier do Centro. Com curadoria de Ricardo Resende, na Galeria Emma Thomas, nos Jardins.

Começa hoje a mostra Navio de Emigrantes, de Leila Danziger, na Caixa Cultural SP.

O embaixador Ashok Das participa, amanhã, do Seminário Negócios com a Índia. O evento conta com apoio do escritório Nelson Wilians e Advogados Associados.

Zeca Baleiro faz o show infantil Zoró Zureta. Amanhã, no Teatro Opus, no Shopping Villa-Lobos.

Interinos: Gabriel Manzano, Marcela Paes, Marilia Neustein e Paula Reverbel.