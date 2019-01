Pepeu Gomes faz o show Eterno Retorno. Hoje, no Teatro do Sesc 24 de Maio.

O filme Eu Sou Mais Eu tem pré-estreia na segunda, dia 14, no Shopping Iguatemi.

O Grupo Tapa comemora sua trajetoria de 40 anos com estréia de nova montagem de O Jardim das Cerejeiras, de Tchekhov. Dia 10, no Teatro Aliança Francesa.

Il Divo comemora 15 anos de carreira com a turnê mundial. Shows em São Paulo, dias 10 e 11 de Maio, no Credicard Hall.

Guilherme Arantes faz show no Sesc Belenzinho. De hoje a domingo.