Fafá de Belém se apresenta cantando Chico Buarque. No Sesc Pinheiros, na sexta.

Começa em fevereiro o ano de exposições da Pinacoteca, dedicado ao tema Arte e Sociedade, com mostras de Marcius Galan e Débora Bolsoni, no dia 2. Com curadorias de José Augusto Ribeiro e Pedro Nery.

Estreia Ossada, com atuação e direção de Ester Laccava. No Sesc Pompeia. Dia 10.

Interinos: Gabriel Manzano, Marcela Paes, Marília Neustein e Paula Reverbel.