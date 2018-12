Bia Doria exibe duas instalações e quatro esculturas de madeira, feitas exclusivamente para a mostra Tropicaos, no Palácio Tangará. Estão espalhadas pela entrada do hotel, jardins e área da piscina.

Acontece hoje o lançamento do livro O Autor no Cinema. Na Livraria Martins Fontes da Paulista.

Duas portas circulares de 16 toneladas e uma caixa forte mantêm em sigilo o espaço que, a partir de janeiro, ocupará subsolo do Farol Santander, no coração da cidade. Nome? “Bar do Cofre”.