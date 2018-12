O sommelier Massimo Leonci, da Grand Cru, monta jantar harmonizado com participação do chef Léo Young. Hoje, no Tatá Sushi, no Itaim.

É hoje o lançamento do livro O Autor no Cinema, de Jean- Claude Bernardet e Francis Vogner dos Reis. Na Martins Fontes, na Paulista.

O Méz pilota sua 1ª Festa de Natal oferecendo receitas especiais, drinques exclusivos, além de banda e DJs. Hoje, no Itaim-Bibi.

E o professor Walter Vicioni, especialista em planejamento educacional, passa a ocupar a cadeira 36 da Academia Paulista de Educação.