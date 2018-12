A Fábrica de Arte Marcos Amaro inaugura projeto inédito da artista Regina Parra. Hoje, em Itu.

O IMS abre a exposição A Luta Yanomami, de Claudia Andujar. Hoje.

O MuBE recebe a mostra Burle Marx: Arte, Paisagem e Botânica. Hoje.

É hoje o lançamento do livro e da mostra fotográfica Angústia, de Marcos Vampré. Na Galeria arte691.

A Orquestra Camarata Lira Paulistana se apresenta no Espaço Lira Paulistana. Hoje.

Será amanhã o ato religioso da “Descoberta da Matzeiva” de Alberto Dines. No cemitério Israelita do Embu.