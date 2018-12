Caetano Veloso faz show com os filhos Moreno, Zeca e Tom. Hoje, no Credicard Hall.

É hoje a apresentação da Ópera oratório El Niño, do compositor John Adams. Com regência de Roberto Minczuk. No Municipal.

A Galeria Marilia Razuk faz brunch de encerramento de exposições 2018 e apresenta seu novo artista, Bruno Faria. Amanhã, no Itaim Bibi.

Diogo Nogueira lança hoje, nas plataformas digitais um single com a música inédita Tá Faltando o Quê?, composta por Xande de Pilares, Dirley e Marcelo Batista.