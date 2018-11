Gui Deucher e Eugênio Leite convidam para o lançamento do livro Maximalism By Sig Bergamin. Sábado, no B&B Italia.

O Mix Up, de Vivi Mascaro, Malu Moura Andrade, Kim Tranchesi, Carol Nunes e Ana Garcia Diniz, ganha edição de fim de ano. A partir hoje. No Jardim America.

José Fucs palestra no Congresso Nacional do Movimento do Ministério Público Democrático, na Fecap. Hoje.

O Hospital de Amor começa sua campanha online de arrecadação #caminhosdeamor.

A Feira Preta informa: a coordenadora Adriana Barbosa não fez críticas ao secretário André Sturm e a feira foi um sucesso.