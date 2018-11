Fabiana Cozza apresenta o show inédito Dos Santos. Amanhã, no Auditório do Ibirapuera.

Paulo Jobim e Mario Adnet fazem show conjunto em homenagem a Tom Jobim. Amanhã, no Sesc Pinheiros.

Começa hoje o festival da sardinha na brasa – no Rancho Português, na Vila Olímpia.

Eva Castiel inaugura sua individual Em Si. Na Biblioteca Mário de Andrade.

O Shopping Cidade Jardim arma, no domingo, festança de Natal. Com atrações musicais e opções gastronômicas.

Acontece amanhã mais uma edição da sunset party Heaven, no rooftop do Jamile.

Manoel Fernandes abre a exposição Heterônimos. Hoje, no Espaço Contraponto.

Major Olímpio, do PSL, dono de 9 milhões de votos, resolveu relaxar no fim de semana em alto mar. Foi reconhecido por paulistas em um comodoro do Iate Clube de Santos, Bernardino Fanganiello – conhecido como Bira.