Grande Sertão: Virada é o evento-ocupação que a Unibes Cultural promove, para marcar os 51 anos de morte do escritor Guimarães Rosa. Domingo, na Unibes.

Depoimento de Rubens Barbosa à FGV resultou no livro Um Diplomata a Serviço do Estado, que o embaixador lança no dia 26. Na Livraria da Vila da Alameda Lorena.

Vera Dimitrov, do Grupo Volga, faz a palestra Um Domingo na Rússia, pelos 190 anos de relações entre os esse país e o Brasil. Dia 25, na Biblioteca Municipal.

Ignacio de Loyola Brandão e Bernardo Azjenberg fazem a abertura da primeira Festa Literária Biblioteca Viva. Dia 26, na Biblioteca Alceu Amoroso Lima.