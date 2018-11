Helio de La Peña e Mu Chebabi apresentam o stand up musical Crise no Show Bízzi. Sábado no Teatro do Morumbi Shopping.

Roberta Sá e Hamilton de Holanda apresentam show amanhã. No Teatro J. Safra.

Herbie Hancock faz apresentação única. Sábado, no Credicard Hall.

Com filmes, debates e oficina, artistas e pesquisadores de 13 países debatem As Práticas da Atenção. A partir de amanhã, até domingo, na Bienal.

O professor israelense Tal Ben Shahar faz palestra terça-feira. No Buffet França.

Colaboraram Jamil Chade e Pedro Venceslau.