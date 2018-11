Sergio Moro será o principal palestrante do simpósio nacional de combate à corrupção, dia 23 no Centro Cultural FGV, no Rio. Ao lado de Marcelo Bretas, Jorge Pontes e Márcio Anselmo.

Rodolfo Guttilla lança hoje Haicais tropicais. Na Livraria da Vila da Lorena.

É inaugurada hoje filial do restaurante Nobu, de NY. Nos Jardins.

A Concrejato completa 40 anos com palestra de Paulo Mendes da Rocha. Hoje, no Centro Britânico.

Marcos Arbaitman fechou parceria com Latam e lança, hoje , no Grand Hyatt São Paulo, voo direto SP– Tel Aviv.

Já tem apelido entre os adeptos do fim da Lei Rouanet: “Lei Rua Neles”.