Acontece amanhã, a abertura da exposição Meteoro do Wagner Malta Tavares. Na galeria Marilia Razuk.

Ricardo Camargo inaugura a coletiva Mercado de Arte, para comemorar os 23 anos de sua galeria. Segunda-feira.

Começa hoje o Mesa SP, que reúne chefs internacionais. No Memorial da América Latina.

Abre, sábado, a exposição Fálico Mágico, com curadoria de Camila Yunes Guarita. Na Lamb Arts, nos Jardins.

Eduardo Mufarej, do RenovaBR, participa de mesa redonda do Transparência Partidária. Segunda, no espaço CIVI-CO.

E José Olympio Pereira será o homenageado no Gala da BrazilFoundation São Paulo. Dia 28, na Casa Fasano.