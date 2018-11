Está em cartaz, no Sesc Interlagos a peça infantil Umbigo. Dirigida por Gero Camilo.

Cris Barros lança, amanhã, pulseiras em parceria com o Projeto Teçume, que capacita mulheres da Amazônia.

Ney Matogrosso lança o livro Vira-lata de raça, na Saraiva do Shopping Paulista. Hoje.

O restaurante Picchi comemora 4 anos com jantar a quatro mãos assinado por Pier Paolo Picchi e Josean Alija. Hoje e amanhã, nos Jardins

Marcos da Costa da festa para lançar sua campanha à reeleição na OAB-SP. Hoje, na Casa de Portugal.

Abre hoje mostra de Yuri Féria. Na Lombardi Galeria.

O Colégio Dante Alighieri e a relojoaria Panerai acabam de fechar parceria e a escola será presenteada com um relógio de parede que será colocado no hall do colégio hoje.

Começa hoje, no Piselli, temporada de trufas brancas