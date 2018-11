A Galeria Zerø será inaugurada com mostra de José Roberto Aguilar. Hoje, na Vila Madalena.

O Teatro Aliança Francesa recebe pela primeira vez a grande final nacional do Festival da Canção Francesa. Hoje.

O artista português José Pedro Croft abre exposição na Galeria Raquel Arnaud. Amanhã.

Acontece hoje, mais uma edição do #INCHARGE no Brasil, iniciativa global de Diane Von Furstenberg para dar voz a mulheres ao redor do mundo. No Iguatemi.

Em comemoração dos 50 anos do edifício do Masp, as persianas do andar onde ficam os cavaletes de vidro serão abertas para Av. Paulista.