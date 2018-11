É na segunda-feira, a abertura da 50.ª Exposição Anual da Faap, com obras produzidas por alunos, mais sala especial para Karola Braga e Paula Scazazzini – ambas passaram pela Cité des Arts, em Paris.

Márcia Tíburi lança o romance Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro. Segunda, na Livraria da Vila da Fradique Coutinho.

Valéria Baraccat Gyy, presidente do Instituto Arte de Viver Bem, dá palestra sobre a união entre as mulheres. Quarta, no Lady Fina.

Margarida Cintra Gordinho autografa o livro Cinco Antônios, sobre os Silva Prado. Terça, na antiga mansão da família Prado, na av. Higienópolis.

O resort Ponta dos Ganchos arma almoço, terça, para apresentar menu kosher.

E o piloto Fernando Alonso será homenageado pela Chandon, parceira oficial da equipe McLaren de Fórmula 1, no happening #GraciasFernando. Que celebra sua carreira na quarta, no Jardim Europa.