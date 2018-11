Acontece hoje a abertura do Festival de Cinema Grego, na Cinemateca, com apresentação do filme Domingo Nublado, dirigido por Manousos Manousakis. O longa é baseado no livro Ouzeri Tsitsanis, escrito por Giorgos Sakmpardonis.

Estreia, amanhã, o espetáculo Circo Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo. No Tom Brasil.

Paulo Miklos interpreta músicas do sambista Adoniran Barbosa. Segunda-feira, no Farol Santander.

Estreia, hoje, a peça Sutura. Amanã. No Teatro Alfredo Mesquita, em Santana.

E a Petrobrás Sinfônica lança o CD Tributo a Cartola, abrindo série que homenageará sambistas do País. Ele chega às lojas dia 2 de dezembro.