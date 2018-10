Acontece, dia 5, o coquetel de celebração 100 anos da Votorantim. Na Arca Vila Leopoldina.

Bruno Covas fala hoje em Buenos Aires no encontro Urban 20 – que reúne prefeitos de grandes cidades do G-20. A agenda inclui almoço com o presidente Mauricio Macri.

Haroldo Grossi inaugura sua individual Reconstruindo a Forma Humana, na Galeria Pintura Brasileira. Hoje.

É hoje a abertura da exposição Câmara Obscura, de Estelle Goulart. Na Galeria Caribé.

Douglas Lara e João Luiz, do Brasil Guitar Duo, encerram a Série de Violão 2018 da Cultura Artística com um recital. Hoje, no Auditório MuBE.

Recém-eleito, João Doria foi visto hoje almoçando no Piselli dos Jardins, junto a seu vice, Rodrigo Garcia.