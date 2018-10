Organizado por José Carlos Carvalho, Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho, Pedro Malan e Regis Bonelli e com orelha de Persio Arida, o livro

De Belíndia ao Real – uma homenagem aos 75 anos de Edmar Bacha – será lançado terça-feira. Na Livraria da Vila do Shopping JK.

Fabiana Cozza e Alessandro Penezzi cantam Ivone Lara. Hoje, na Tupi Or Not Tupi.

José Carlos Pallas celebra os 45 anos do Bacalhau Vinho&Cia. Hoje.

Jamile arma a festa “Heaven”. Hoje, na Bela Vista.

Paulo Nogueira Batista, Evandro Carvalho, da FGV Rio, professores da Universidade St. Petersburg e cônsules-gerais em São Paulo debatem os 10 anos dos Brics. Segunda e terça, no Largo de São Francisco.

Paulo Hoff, do Instituto do Câncer do Estado, recebe o título de Cidadão Paulistano. Terça, na Câmara Municipal.