Turma de DJs está organizando a Bolsonight, noite em homenagem a Jair Bolsonaro. A festa está marcada para domingo, após saírem os resultados do 2º turno, na filial paulistana do clube parisiense BC, no Itaim.

Sérgio Rial foi eleito o CEO com melhor atuação em relações com investidores pela IR Magazine. A publicação promove o prêmio há 25 anos na Europa.

A exposição Bauhaus Imaginista: Aprendizados Recíprocos abre hoje. No Sesc Pompeia.

Camila Yunes Guarita fala sobre “colecionismo na joalheria” em coquetel de Mariana Berenguer, com desfile de Patricia Bonaldi. Hoje, em Moema.

Ricardo Ramos Filho, neto de Graciliano Ramos, debate os 80 anos de Vidas Secas na escola Móbile. Sexta-feira.