Turma de DJs está organizando a Bolsonight, noite em homenagem a Jair Bolsonaro. A festa está marcada para domingo, após saírem os resultados do 2º turno, na filial paulistana do clube parisiense BC, no Itaim.

Sérgio Rial foi eleito o CEO com melhor atuação em relações com investidores pela IR Magazine. A publicação promove o premio há 25 anos na Europa.

A exposição Bauhaus Imaginista: Aprendizados Recíprocos abre hoje. No Sesc Pompeia.

Ricardo Ramos Filho, neto de Graciliano Ramos, debate os 80 anos de Vidas Secas na escola Móbile. Sexta-feira.

Às vésperas do 2º turno, casais homossexuais têm ido aos cartórios oficializar a relação. Motivo? Medo de que não possam fazê-lo em um eventual governo Bolsonaro.